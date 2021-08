Quảng Nam: Bắt kẻ tự xưng cán bộ trại giam để lừa đảo 'chạy án'

Sáng 6.8, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Chiếm Pháp (26 tuổi, ở xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2.8, Công an H.Phú Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ ông P.V.T (46 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh) về việc bị một người lừa chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình bày, ông T. có con ruột là P.V.N (23 tuổi) đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. Ngày 28.6, có một thanh niên gọi điện thoại muốn gặp ông T. để bàn chuyện “chạy án” cho N. Đến nơi, người này thông tin ở chung trại tạm giam với N. và vừa ra trại.

Người này nói rằng có mối quan hệ với công an và có thể xin giảm án cho N. Tin lời, ông T. chuyển 13 triệu đồng cho anh ta.

Vài ngày sau, ông T. lại nhận được cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam và yêu cầu ông chuyển 23 triệu đồng để lo việc giảm án cho N. Lần này thì mới liên lạc qua điện thoại, chưa kịp tiếp xúc. Nghi ngờ mình bị lừa, ông T. gửi đơn trình báo đến Công an H.Phú Ninh.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Phú Ninh xác định cả 2 lần gợi ý lấy tiền "chạy án" nói trên đều là 1 người, đó là Nguyễn Chiếm Pháp.

Qua làm việc, Pháp khai trong thời gian cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam có quen biết với N. Khi ra tù, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định gặp gia đình N. để lừa đảo. Số tài khoản chuyển cho ông T. lúc đầu tiên (để lừa chuyển 13 triệu đồng) là của Pháp, sau đó anh ta tiếp tục mạo danh công an đòi ông T. chuyển thêm 23 triệu đồng.