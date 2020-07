Quảng Nam cách ly hơn 100 người dự tiệc cưới chung bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng

Sáng 26.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đang rà soát, đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với hơn 100 người dân trên địa bàn là những người dân đi ăn cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hôm 18.7. Đây là những người đi ăn cưới cùng thời gian, địa điểm với bệnh nhân 416 nhiễm Covid-19 ở TP Đà Nẵng.

Theo ông Hai, trong hơn 100 người dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace vào ngày 18.7, có 86 người địa chỉ cư trú tại H.Đại Lộc , 2 người ở H.Thăng Bình, 11 người ở TP.Hội An, 6 người ở TX.Điện Bàn và 1 người đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, hiện sức khỏe của họ ổn định.

Cũng theo ông Hai, hiện ngành y tế đã kiểm tra các trường hợp liên quan đến hơn 100 người đã đưa đi cách ly để giám sát, cách ly tại nhà. Đồng thời, chủ động cùng với Đà Nẵng tăng cường các biện pháp giám sát cách ly, phát hiện ngăn chặn dịch.

Ông Hai cũng cho rằng, chiều 25.7, ngành y tế đã đón và tiếp nhận 343 công dân VN về từ Canada và đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (đóng tại H.Thăng Bình).

Được biết, sau khi nắm thông tin xuất hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 tại TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp chỉ đạo các địa phương, các đơn vị và ngành chức năng triển khai các biện pháp tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu từng cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không để bị động, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân.

Ông Tân yêu cầu, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.Đà Nẵng và các đơn vị liên quan của 2 địa phương để mở rộng điều tra thêm yếu tố dịch tễ, các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1), các trường hợp có tiếp tục với F1 (F2) nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi, giám sát chặt chẽ. Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát tình hình người nhập cảnh.

Ông Tân cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm tốt công tác chốt chặn ở các chốt dọc tuyến biên giới, kiểm soát đường mòn, lối mở, quản lý chặt các đối tượng vào rừng trái phép. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ quản lý chặt các trường hợp nhập cảnh, cư trú, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn...