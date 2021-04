Quảng Nam: Lại xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người bị thương

Sáng 4.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe đầu kéo và xe container. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế của hai xe bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày (11.4), xe container chở dầu BS 15C - 302.04, kéo theo rơ móoc BS 34R -029.77 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển), lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng nam – bắc. Khi đến địa phận TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) thì xe này bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BS 43C-0689.97 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển), chạy cùng chiều.

Sau va chạm, xe container bất ngờ lao vào dải phân cách rồi lật nằm chắn ngang trên Quốc lộ 1, thùng đựng dầu bị văng ra khỏi xe khiến dầu tràn ra đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế của 2 xe nói trên bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cũng đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tránh sự cố cháy nổ.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9.4, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo đó, thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BS 92A-183.25 do Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam), điều khiển lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường (H.Đại Lộc). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An), ô tô này đã tông vào 4 xe máy khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An) tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công an H.Đại Lộc đầu thú. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/lít khí thở. Công an H.Đại Lộc đang tạm giữ tài xế Châu Văn Ánh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.