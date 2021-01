Quảng Nam: Nhân viên lấy trộm 455 lượng vàng của chủ trong 6 năm liền

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Tuấn (31 tuổi, ở P.Cẩm Phô, TP.Hội An, Quảng Nam) 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản (trộm vàng - PV) và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 500 triệu đồng.

Mua két sắt để đựng 455 lượng vàng trộm được

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuấn học nghề thợ kim hoàn trên đường Nguyễn Duy Hiệu (TP.Hội An). Tháng 5.2010, khi có tay nghề, Tuấn chuyển sang làm công việc giao dịch, mua bán vàng tại tiệm vàng K.H.P (ở P.Minh An, TP.Hội An).

Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa xét xử ngày 22.1.2021 ẢNH: C.X

Thấy Tuấn làm việc chăm chỉ, tính tình hiền lành nên được chủ tin tưởng giao tự quản lý, đứng giao dịch tại quầy hàng mua bán vàng 18K. Chủ cửa hàng giám sát, quản lý qua hệ thống camera.

Hằng ngày, Tuấn làm việc từ 7 giờ đến 19 giờ, đến chiều tối thì gom vàng tại cửa hàng cho vào thùng đựng để chủ đưa về nhà cất giữ. Sáng hôm sau, chủ cửa hàng chở vàng ra và Tuấn đưa vào sắp xếp trong tủ kính trưng bày.

Sau hai năm làm việc, phát hiện một góc khuất camera trong tiệm vàng không quay được hình ảnh nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp. Theo đó, trong những lúc gom vàng từ cửa hàng cho vào thùng để chủ đưa về nhà và từ nhà đưa ra cửa hàng, Tuấn chọn một góc khuất camera không quay được hình ảnh để lấy trộm vàng, mỗi lần lấy... một ít vàng.

Nhẫn vàng Tuấn trộm khi làm nhân viên tại tiệm vàng ở Hội An ẢNH: C.X

Tháng 7.2018, Tuấn xin nghỉ việc. Bị cáo khai báo từ năm 2012 - 2017 đã lấy trộm đưa về cất giữ và không đem bán. Tổng số vàng lấy trộm là 455 lượng.

“Bị cáo thường chọn những hôm chủ bận việc để ăn trộm. Hôm lấy ít là nửa chỉ, hôm nhiều một lượng vàng. Số vàng Tuấn lấy trộm đều được bỏ vào két sắt mà tuấn mua sẵn đặt trong phòng ngủ”, Tuấn khai nhận.

Xây biệt thự, sắm xe...

Trước đây gia đình Tuấn rất khó khăn; ba mẹ làm nghề buôn bán nhỏ. Trước khi đi làm nhân viên cho tiệm vàng, Tuấn có một thời gian đi làm gỗ.

Sau thời gian làm thợ kim hoàn tại tiệm vàng K.H.P nói trên, gia đình Tuấn “đổi đời” nhanh chóng. Ngoài xây dựng nhà cửa, sắm xe, Tuấn còn xây dựng hai biệt thự để hoạt động du lịch.

Vàng tây gồm: nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai Tuấn trộm khi làm nhân viên bán vàng. ẢNH: C.X

Trước đó, ngày 15.1.2019, Tuấn cùng anh trai cho 230 lượng vàng tây gồm: nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay vào túi, đi ô tô ra Đà Nẵng bán cho một cửa hàng kim hoàn trên đường Phó Đức Chính (P.Mâm Thái, Q.Sơn Trà) với số tiền gần 5 tỉ đồng.

Khi nhận tin Tuấn mang số vàng lớn đi bán, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã cử người tới Q.Sơn Trà. Khi trinh sát đến nơi, anh em Tuấn đã giao dịch xong lên xe ô tô rời khỏi tiệm vàng.

Lực lượng công an truy đuổi, yêu cầu dừng xe song anh em Tuấn chống đối, cố thủ. Nghe thông báo nếu không mở cửa xe sẽ bị dùng biện pháp mạnh thì Tuấn cùng anh mới chịu ra ngoài.

Hai anh em Tuấn được mời về trụ sở công an, bước đầu khai... "nhặt được đống vàng ở bên đường", sau đó lại nói là "tích góp từ lâu giờ có việc cần nên đem bán".

Ba ngày sau khi bị tạm giữ, trước kết quả điều tra và giám định số vàng của lực lượng chức năng, Tuấn mới thú nhận số vàng trên là trộm của chủ tiệm vàng trong nhiều năm làm việc tại đây. Tiếp tục khám xét nhà riêng của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 225 lượng vàng tây các loại.

Trước đó, khi lực lượng chức năng thông báo về việc tiệm vàng bị mất trộm nhưng ban đầu chủ cửa hàng không tin đây là số vàng của Tuấn ăn trộm trong lúc làm việc. Tuy nhiên, qua kết quả giám định và lời khai thì chủ cửa hàng mới biết mình bị mất vàng lâu nay.

Theo chủ tiệm vàng K.H.P (đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam), do thấy Tuấn có tính tình hiền lành, chăm chỉ, siêng năng, chịu khó làm việc nên mới giao quản lý mua bán vàng. Cho rằng 230 lượng vàng (trong số 455 lượng vàng bị mất trộm) định giá 5,5 tỉ đồng, song Tuấn chỉ bán 5 tỉ đồng (số tiền này Tuấn đã trả lại cho chủ tiệm vàng), nên chủ tiệm yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng còn lại.