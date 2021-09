Quảng Nam: Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi nhắm vào người nghèo

Trước đó, ngày 25.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP.Tam Kỳ phát hiện Lê Văn Tú (20 tuổi, ở Thanh Hóa, đang tạm trú P.An Phú, TP.Tam Kỳ) thu tiền lãi của khách hàng có dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở để làm việc.

Nhóm nghi can in tờ rơi cho vay tiền C.X

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận từ tháng 3.2021, Tú đến TP.Tam Kỳ cùng với Hoàng Ngọc Phước (21 tuổi), Hà Văn Đông (24 tuổi), Phạm Hữu Quang (23 tuổi, cùng ở Thanh Hóa) và Trần Văn Vĩnh (29 tuổi), Đoàn Trung Bình (23 tuổi, cùng ở Ninh Bình) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Khám xét nơi ở của 6 nghi can trên, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được người vay thế chấp, 5 CMND, 10 giấy vay tiền viết tay và hàng ngàn tờ rơi với nội dung cho vay trả góp bằng CMND, hộ khẩu, giấy tờ xe.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Tú cùng đồng bọn cho hơn 100 người dân ở Quảng Nam vay với số tiền trên 5 tỉ đồng (lãi suất dao động 30 - 40% tháng) để thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Những người vay hầu hết là người có thu nhập thấp, gia cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khó khăn về tài chính do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ban đầu, nhóm này hứa hẹn thủ tục nhanh gọn, sau đó ràng buộc người vay bằng nhiều cách để khống chế các con nợ.

Một số tang vật, tài liệu công an thu giữ khi triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi C.X

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp Công an TP.Tam Kỳ mời 48 bị hại cư trú trên địa bàn TP.Tam Kỳ, H.Núi Thành, H.Phú Ninh và H.Thăng Bình để làm rõ các vấn đề liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi này.

Trước đó, chiều 21.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng lãi quy mô lớn. Đồng thời, tạm giữ 3 nghi can gồm: Lâm Quang Phát (28 tuổi, ở Ninh Bình), Lý Văn Đức (19 tuổi, ở Đắk Nông) và Bùi Văn Tuấn (22 tuổi, ở Thanh Hóa) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.