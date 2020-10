Quảng Nam vận hành ‘bộ não số'

Sáng 1.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố vận hành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (Trung tâm IOC Quảng Nam).

Theo đó, Trung tâm IOC Quảng Nam hiện có 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành, như: giám sát điều hành chỉ tiêu báo cáo thống kê kinh tế - xã hội; hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; an toàn giao thông, an ninh trật tự; an toàn thông tin; mạng xã hội; du lịch thông minh, phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân.

Trung tâm IOC Quảng Nam được xem là "bộ não số" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá Trung tâm IOC Quảng Nam là bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam. Trung tâm IOC Quảng Nam đi vào vận hành sẽ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương nghiên cứu các giải pháp, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử, chia sẻ dữ liệu của ngành, địa phương để tích hợp và Trung tâm IOC, phục vụ công tác điều hành của tỉnh…