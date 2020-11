Quảng Nam xuất hiện nhiều vết nứt núi kéo dài

Tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp

Ngày 16.11, trung tá Phạm Thế Long, Phó trưởng công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam) ở khu vực mương thoát nước cách hiện trường sạt lở khoảng 50 m. Do bị vùi lấp đã 5 ngày đêm, thi thể nạn nhân có dấu hiệu phân hủy.

Ông Hạ là nạn nhân vụ sạt lở núi chiều 11.11 tại xã Trà Tân (H.Bắc Trà My). Trong số 4 người bị đất đá vùi, người dân địa phương đã kịp cứu được 3 người đưa đi bệnh viện điều trị, còn ông Hạ mất tích. Những ngày qua, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm; 4 xe máy xúc được điều đến hiện trường để giải tỏa lượng đất đá đổ xuống. Sáng 12.11, khi hàng chục người đang tìm kiếm ông Hạ thì ngọn núi bất ngờ tiếp tục sạt lở; rất may lực lượng cứu hộ đã thoát nạn.

Chiều 16.11, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã nối lại công tác tìm kiếm 13 nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng sau thời gian tạm dừng để tránh bão số 13. Theo ông Mẫn, ngoài công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, địa phương cũng huy động lực lượng để xây dựng nhà tạm cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, hoặc bị vùi lấp do sạt lở đất... Do cây cầu bắc qua sông Trà Leng bị cuốn trôi, nước dưới sông đang chảy xiết nên lực lượng tìm kiếm phải dùng ròng rọc vượt sông. Tuy nhiên trong ngày cứu nạn hôm qua chưa có thêm kết quả. Trong khi đó, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng cũng đang mở rộng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích do s ạt lở núi ở xã Phước Lộc xuống phía khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Vết nứt tại nóc Ông Khương còn cắt ngang tuyến đường ĐH gây hư hỏng nặng

Dưới vết nứt, có nhiều nhà dân

Chiều 16.11, ông Hồ Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Trà Giác (H.Bắc Trà My), cho biết vừa xuất hiện một vết nứt núi kéo dài gần 50 m, rộng khoảng 30 cm ở khu vực phía sau nhà 4 hộ dân ở nóc Ông Phòng (thôn 4). Đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi.

Thiệt hại do bão số 13 ở Quảng Bình tăng cao Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến chiều 16.11, thống kê thiệt hại do bão số 13 tại Quảng Bình tăng lên khá nhiều. Cụ thể, có 11 người bị thương trong quá trình phòng chống bão; 1.886 nhà ở bị tốc mái (nhiều nhất ở H.Bố Trạch với 1.197 nhà, Ba Đồn 661 nhà...). Ngoài ra, có 15 điểm trường, 10 nhà văn hóa, 1 trạm y tế xã và 13 tàu thuyền bị hư hỏng; một số đoạn kè bị sạt lở, hơn 132 ha diện tích cây trồng hư hại. T.Q.Nam Tại xã Trà Giáp (cùng huyện) cũng xuất hiện 3 Tại xã Trà Giáp (cùng huyện) cũng xuất hiện 3 vết nứt lớn có nguy cơ sẽ đổ sập khi mưa lớn. Trong đó, có vết nứt dài hơn 40 m, khe nứt rộng, lọt thỏm cả bàn chân người lớn, băng ngang vườn và nhà một hộ dân ở nóc Ông Khương (thôn 2); thậm chí cắt ngang gây sụt lún đất, hư hỏng một đoạn đường ĐH bằng bê tông dẫn về phía trụ sở UBND xã. Ngay dưới vết nứt là nhà của 4 hộ dân với gần 20 nhân khẩu. Vết nứt thứ 2 ở khu vực núi Cáp Tun (thôn 1), dài hơn 50 m, bên dưới có 16 hộ dân với 62 nhân khẩu.

Theo ông Lê Văn Thách - Phó chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cả 2 khu vực đồi núi bị nứt đang được người dân trồng keo nguyên liệu, thu hoạch theo chu kỳ, keo rễ chùm nên ít bám giữ đất. Đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng phá vỡ kết cấu địa chất và nứt núi. Như Thanh Niên đã thông tin, trong vòng nửa tháng qua tại Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, vùi hàng chục người. Hiện lực lượng chức năng mới tìm kiếm được 26 người trong số 43 nạn nhân. Chưa kể, lũ quét, sạt lở núi đã “xóa sổ” nhiều ngôi làng vùng cao.