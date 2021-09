Quảng Ngãi: Bị bắt khi mang ma túy đi qua chốt kiểm dịch Covid-19

Trong vụ đường dây than lậu triệu tấn vừa bị phanh phui, Quản lý thị trường Thái Nguyên không phát hiện vi phạm vận chuyển từ mỏ than Minh Tiến ra ngoài, nhưng Bộ Công an phát hiện doanh nghiệp đã xuất bán gần 1 triệu tấn than.