Quảng Ngãi, Quảng Bình triệt phá nhiều nhóm cho vay nặng lãi

Ngày 20.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với công an các cấp triệt xóa 3 nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn với số tiền lên đến hơn 4 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, có 3 nhóm cho vay đang bị điều tra làm rõ, trong đó nhóm của Đoàn Thế Chung (29 tuổi), Ngô Xuân Linh (30 tuổi), Đoàn Văn Hùng (26 tuổi) và một người tên Toàn, đã cho trên 280 người vay với số tiền gần 2 tỉ đồng; số còn lại do nhóm của Trịnh Đức Anh (27 tuổi), Đinh Duy Duy (28 tuổi) và nhóm của Lê Bá Hưng (28 tuổi), Phạm Hữu Tiến (29 tuổi), Mai Đinh Hoàng (26 tuổi), Mai Quốc Nghĩa (20 tuổi) cho vay.

Qua điều tra, Công an tỉnh này xác định các nhóm trên đều từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tổ chức cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính. Khám xét nơi ở của các nhóm này, công an thu giữ nhiều giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tờ rơi cho vay…

Hằng ngày, các nhóm cho vay này đến các huyện, thành phố trong tỉnh phát danh thiếp cho người dân. Sau đó, ai có nhu cầu vay tiền thì liên lạc qua số điện thoại, các nhóm này sẽ cử người đến nơi ở, chỗ làm việc để xác minh và làm thủ tục vay tiền . Nếu vay khoảng 5 - 10 triệu đồng, người vay phải đưa CMND, hoặc giấy phép lái xe bản chính, bản sao sổ hộ khẩu. Vay nhiều hơn số tiền nói trên thì sổ hộ khẩu phải là bản chính.

Các nhóm này cho vay theo cách thức trả góp, với lãi suất vay trên 20%/tháng. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thông báo tìm người bị hại để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

* Ngày 20.7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Công an TP.Đồng Hới vừa phá thành công chuyên án về tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Theo thông tin ban đầu, ngày 16.7 Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Hới phối hợp với Công an P.Đồng Hải, Công an P.Bắc Lý, Công an xã Lộc Ninh đồng loạt kiểm tra, khám xét hành chính 4 điểm hoạt động “tín dụng đen” gồm: nhà trọ Đại Hưng (ở tổ dân phố 13, P.Bắc Lý), nhà số 17 Nguyễn Đức Cảnh (P.Đồng Hải), nhà số 272 Phan Đình Phùng (P.Bắc Lý), nhà số 93 Lý Thành Tông (xã Lộc Ninh).

Thời điểm kiểm tra khám xét, có 12 người quê ở Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình… cùng nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Nhóm này hoạt động từ cuối năm 2019 với hình thức in rải tờ rơi tại các khu vực công cộng, các trục đường. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người còn lại.