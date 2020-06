Bắt băng cho vay nặng lãi rồi siết nợ bằng nhà đất

Ngày 11.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Giang (32 tuổi), Nguyễn Duy Thịnh (22 tuổi), Đinh Trọng Dũng (41 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) và Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và xâm phạm chỗ ở người khác

Tối 9.6, Dũng, Giang, Thịnh cùng một số đối tượng đến yêu cầu bà L. cùng các thành viên trong gia đình phải dọn đi vì căn nhà đã bán cho người khác. Do gia đình bà L. không đồng ý nên bị nhóm của Dũng khống chế, khóa trái cửa, đồng thời vào nhà bà L. ăn ngủ để trấn giữ.

Lúc 1 giờ 30 ngày 11.6, lực lượng Phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, bắt giữ Giang, Thịnh, Dũng và Hùng về hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ hợp đồng cho vay liên quan hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 10 - 40%/tháng. Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh làm rõ.