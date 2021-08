Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 2 bị can đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 13.8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ tới Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Hòa (35 tuổi, trú tại H.Hải Hà, Quảng Ninh) và Hoàng Tuấn Nam (52 tuổi, trú tại H.Bình Liêu, Quảng Ninh) về tội “ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ”.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, đầu tháng 3, bị can Hòa thuê xe ô tô tự lái để chở khách, kiếm tiền. Ngày 26.3, Nam gọi điện thuê Hòa bố trí xe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực cầu Bắc Phe (xã Lục Hồn, H.Bình Liêu, Quảng Ninh) chở đến P.Mông Dương (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Rạng sáng 28.3, Hòa đến khu vực cầu Bắc Phe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để đưa sâu vào nội địa. Khi Hòa chở 4 người này từ H.Bình Liêu đến gần ngã ba Yên Than (H.Tiên Yên, Quảng Ninh) thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11.6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hòa khi người đàn ông này đang lẩn trốn ở P.Nam Sơn (Q.Kiến An, Hải Phòng). Sau khi biết Hòa bị bắt, Nam đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú , khai nhận toàn bộ sự việc.