Quảng Ninh: Điều tra vụ công nhân mỏ tử vong dưới hầm sâu

Ngày 15.6, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Khe Chàm, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).