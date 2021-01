Quảng Ninh dừng hoạt động khai trường than có 1.600 người làm việc vì ca nhiễm Covid-19

Ngày 31.1, thông tin từ Công ty cổ phần Than Vàng Danh (Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa dừng sản xuất khu vực sản xuất than Cánh Gà, với 1.600 lao động vì có người nhiễm Covid-19.

Cụ thể, sau khi Công ty cổ phần Than Vàng Danh (P.Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) nhận được thông tin công nhân Nguyễn Văn Tr. (trú tại thôn 6, xã Nguyễn Huệ, TX. Đông Triều , Quảng Ninh) nhiễm Covid-19, đơn vị đã nhanh phối hợp với cơ quan y tế địa phương để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Qua báo cáo cho biết, từ ngày 25-27.1, công nhân Nguyễn Văn Tr. được bố trí đi làm ca 3. Đến ngày 29.1, sau khi có thông tin về việc vợ anh Tr. làm việc tại Công ty điện tử Poyun , TP.Chí Linh, Hải Dương nhiễm Covid-19, anh Tr. gọi điện báo với Phân xưởng K1, Công ty cổ phần Than Vàng Danh.

Ngay sau đó, qua hệ thống thông tin nội bộ, Công ty cổ phần Than Vàng Danh đã khẩn trương xuống đơn vị, thu thập thông tin, rà soát, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với anh Tr.

Đến ngày 31.1, anh Nguyễn Văn Tr. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Để đảm bảo dịch không lây lan chéo trong công nhân, từ 12 giờ trưa 31.1, Công ty cổ phần Than Vàng Danh ngay lập tức tạm dừng sản xuất toàn bộ khu vực khai trường Cánh Gà, nơi có hàng loạt dây truyền sản xuất, với 1.600 lao động; đồng thời, tiến hành phun khử trùng, tiêu độc tại khu vực này.

Đại diện Công ty cổ phần Than Vàng Danh cho biết, việc dừng sản xuất khu vực nêu trên làm ảnh hưởng khá lớn tới đơn vị; bởi khu vực Cánh Gà chiếm 30% sản lượng của doanh nghiệp này.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, ngay trong chiều 31.1, UBND TP.Uông Bí đã ra quyết định Thành lập khu cách ly tại Khu tập thể của Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Khu vực này sẽ được trưng dụng trở thành điểm cách ly tập trung số lượng F1 có liên quan đến ca bệnh là công nhân trên. Thời gian áp dụng bắt đầu 13 giờ ngày 31.1.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Uông Bí, đến chiều 31.1, địa phương đã truy vết 47 F1, trong đó, 40 người có hộ khẩu thường trú tại TP.Uông Bí. Cả 40 người này được đưa đi cách ly tập trung tại Khu tập thể nói trên.

Cùng với đó, chính quyền TP.Uông Bí đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thành việc đưa toàn bộ số F1 vào khu cách ly tập trung trong chiều nay và hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ số F1 trước 22 giờ ngày 31.1; khẩn trương truy vết bổ sung F1 nếu có, và xác định đối tượng F2, lấy mẫu xét nghiệm cho F2.