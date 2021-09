Quảng Trị: Công an TP.Đông Hà xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16 trong đêm giãn cách

Để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 , Công an TP.Đông Hà đã thành lập 6 tổ tuần tra lưu động cấp thành phố, 9 tổ tuần tra lưu động cấp phường và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ra vào địa phận TP.Đông Hà để đảm bảo hoạt động 24/24 trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm.Nhìn chung, đa số người dân đã nắm bắt thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh và có ý thức phòng ngừa tốt, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành tốt, tìm cách ra đường, tụ tập với những lý do không chính đáng.