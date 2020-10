Quảng Trị: Nước xoáy lật úp thuyền, 1 người mất tích trong lũ dữ

Theo báo cáo lúc 6 giờ ngày 10.10 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị , vào khoảng 18 giờ 30 ngày 9.10, ông Trần Văn Hiệu (44 tuổi, quê Nghệ An) cùng 2 người khác tham gia vận chuyển máy móc từ hồ tôm ở xã Vĩnh Lâm (H.Vĩnh Linh) đến nơi cao để tránh thiệt hại do mưa lũ . Trên đường về thì gặp nước xoáy lật úp thuyền, hai người đi cùng may mắn thoát nạn, còn ông Hiệu mất tích