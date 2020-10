Quảng Trị: Cấp tập dùng ca nô cứu 510 hộ dân nước vào lút mái nhà

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến cuối giờ chiều 9.10, tỉnh này đã triển khai sơ tán 3.742 hộ dân với 13.120 người đến các khu vực an toàn.

Đáng lưu ý, tại các thôn: Thượng Nguyên, Mai Đàn, Xuân Lâm (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng), do nước lên rất nhanh nên người dân không kịp trở tay. Tính đến 14 giờ chiều 9.10 thì đã có gần 600 nhà dân trong xã bị ngập nặng, trong đó có khoảng 500 hộ cần di dời khẩn cấp.

Ông Nguyễn Tước, người dân thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, H.Hải Lăng cho biết: “Mưa lớn nhà tôi cũng sắp xếp hết đồ rồi nhưng vì lụt quá nhanh, nên lúa cả tấn ngập rồi, các vật dụng không biết ra răng vì không vào nhà được, gà vịt các thứ không thấy nữa”.

Lực lượng công an điều động khẩn cấp ca nô để cứu dân Hải Lâm

Trong khi đó, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết trong ngày 9.10, mưa ở Hải Lăng rất lớn, nước lên rất nhanh, nhà ở 3 thôn của Hải Lâm và thôn Trường Thọ của Hải Trường nước lên đến mái nhà, dân kêu cứu. Trước tình hình này, H.Hải Lăng đã khẩn trương điều động lực lượng công an, quân sự , dân quân tự vệ; các phương tiện ghe thuyền trong dân và cano đặc dụng để tiếp tế lương thực và di dời tại chỗ các hộ ngập sâu sang các hộ cao hơn. Đồng thời liên hệ với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tăng cường 5 cano chuyên dụng để di dời người già và trẻ em đến nơi an toàn.