Quen người nước ngoài qua mạng, 3 phụ nữ bị lừa gần 17,5 tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can gồm 3 người đàn ông nước ngoài, 3 phụ nữ Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các bị can gồm: Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea), Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), Bùi Thị Nghi (30 tuổi, ngụ An Giang), Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Hương (ngụ Bình Dương). Trong đó Nghi và Thùy sống như vợ chồng với Daillo Micheal và Samuel tại TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2020, nhiều phụ nữ trên địa bàn đến Công an tỉnh Đồng Nai trình báo về việc bị những người nước ngoài tiếp cận làm quen trên mạng xã hội (Zalo, Facebook) rồi lừa đảo. Thủ đoạn được các đối tượng này đưa ra là hứa tặng một số tiền lớn, yêu cầu người nhận phải đóng tiền thuế và phí; hoặc giả vờ đang mắc kẹt số tiền lớn trong ngân hàng hay dự án lớn ở nước ngoài đang triển khai, nếu những phụ nữ này gửi tiền giúp xử lý hoặc đầu tư thì sẽ được trả với lãi suất cao. Tin lời, bà N.T.K đã chuyển gần 2,9 tỉ đồng; bà N.T.H chuyển hơn 1,6 tỉ đồng; đặc biệt bà T.T.L chuyển hơn 13 tỉ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện thủ phạm là nhóm bị can nêu trên nên đã bắt giữ.

Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm lừa đảo trên do nghi phạm ở nước ngoài cầm đầu và điều hành. Cụ thể, Emeka được giao nhiệm vụ đi mua hoặc thuê các thẻ ngân hàng, khi con mồi sập bẫy thì cung cấp số tài khoản để con mồi chuyển tiền vào. Nguyễn Thị Hương là một trong những người cho bị can này mượn thẻ ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau đó, Emeka giao các thẻ ngân hàng này cho 4 bị can còn lại đi rút tiền rồi chuyển vào tài khoản cho nghi phạm ở nước ngoài. Đổi lại, nhóm này được hưởng từ 1 - 3% số tiền mỗi lần giao dịch thành công. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.