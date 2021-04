Quốc hội bầu tân Phó chủ tịch nước, bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ

Nữ Phó chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử

Sáng 6.4, ngay sau khi QH miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình nhân sự giới thiệu để QH bầu giữ chức Phó chủ tịch nước. Người được giới thiệu để QH bầu làm Phó chủ tịch nước là bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Chiều cùng ngày, với 447/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, QH khóa 14 đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Võ Thị Ánh Xuân 51 tuổi, quê quán xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang; trình độ cử nhân sư phạm hóa, thạc sĩ quản trị công. Bà Xuân xuất thân là giáo viên, từng giữ chức Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang). Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1.2011), bà Xuân được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng. Tháng 2.2013, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ tháng 12.2013, bà Xuân làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang; đến tháng 10.2015, bà Xuân được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1.2016), bà Xuân được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng và tiếp tục được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (1.2021).

Từ năm 1987 tới nay, các phó chủ tịch nước đều là nữ. Bà Võ Thị Ánh Xuân là nữ phó chủ tịch nước thứ 6 và là nữ phó chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức - khi mới 51 tuổi.

Bầu bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH

Cùng ngày, QH đã bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ QH để đề cử vào vị trí chủ nhiệm các ủy ban của QH, Trưởng ban Công tác đại biểu.

Các nhân sự được bầu bổ sung vào Ủy ban Thường vụ QH là ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH; ông Lê Quang Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT và bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ QH.

Các ông bà nói trên thay thế cho các chủ nhiệm ủy ban đã được miễn nhiệm cùng ngày.

Ông Bùi Văn Cường 56 tuổi, quê quán TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu QH khóa XIII và XIV. Ông Cường có trình độ tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải, thạc sĩ an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân Anh văn; được giới thiệu cho vị trí Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng thư ký QH.

Ông Vũ Hải Hà 52 tuổi, quê quán Nam Định, là thạc sĩ quản lý chính sách công ; Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, đại biểu QH khóa XIII và XIV. Trước khi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, ông Hà trưởng thành từ chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng QH, sau đó là Phó vụ trưởng, quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng vụ này. Từ 7.2011, ông Hà là Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của QH và Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại từ tháng 11.2013 đến nay. Ông Hà được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Nguyễn Đắc Vinh 49 tuổi, quê quán H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu QH khóa XIII và XIV. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ hóa học, có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội (8 năm), trước khi trở thành Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM các khóa IX, X, rồi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vào năm 2016. Ông Vinh được giới thiệu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục , Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của QH.

Ông Lê Quang Huy 55 tuổi, quê quán TP.Hà Nội, là tiến sĩ công nghệ thông tin , kỹ sư xây dựng dân dụng; Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Ông Huy từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT của QH từ tháng 11.2017 đến nay. Ông Huy được giới thiệu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT của QH.

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước Chiều 6.4, Ủy ban Thường vụ QH đã giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh (50 tuổi, quê H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Phó chủ nhiệm Văn phòng QH, để bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước thay thế ông Hồ Đức Phớc (đã được miễn nhiệm trước đó). Việc bầu Tổng kiểm toán sẽ được tiến hành trong sáng nay, 7.4.

Bà Nguyễn Thị Thanh 54 tuổi, quê quán Ninh Bình, là thạc sĩ quản trị kinh doanh , cử nhân luật. Bà Thanh là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu QH khóa XII và XIV. Bà Thanh có 8 năm là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trước khi về làm Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư vào tháng 3.2020, sau đó đến tháng 4.2020 là Phó trưởng ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ QH. Bà Thanh là ứng viên cho vị trí Trưởng ban Công tác đại biểu.

Việc bầu chủ nhiệm các ủy ban Quốc hội được tiến hành trong sáng nay, 7.4.