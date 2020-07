Quyền Bộ trưởng Y tế nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong

Chiều nay, 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp đã bàn biện pháp ứng phó trước các diễn biến lan rộng của dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh đã có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong.

Nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong (bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam), quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng; suy hô hấp do suy tim và Covid-19.