Rước họa vì ăn thịt “lạ”

Là vùng đất có hệ động, thực vật hết sức phong phú, từ bao đời nay cư dân ĐBSCL cứ “hồn nhiên” khai thác các sản vật sẵn có trong tự nhiên như cá, tôm, lươn, rắn, ếch, nhái... để làm thức ăn hằng ngày. Nhưng với dân nhậu, đó chỉ là những món ăn... cũ xì, phải kiếm những con “độc”, “lạ” làm mồi mới... đã.

“Khi ngư dân đánh bắt được cá “lạ”, họ luôn cho là cá đặc biệt, được con cá mà họ chưa từng gặp thì càng cảm thấy đặc biệt hơn. Thông thường, họ sẽ chế biến sơ sài để thưởng thức và tự hào rằng chỉ có họ mới có điều kiện ăn của lạ, của độc. Của lạ đó sẽ được chia sẻ với một số “chiến hữu cốt cán”, nên nếu chế biến cá có độc ăn như vậy thì cả nhà, có khi nguyên một nhóm nhậu, cùng chết sạch. Thỉnh thoảng tôi lại nghe ở địa phương có người chết hoặc trúng độc do cá nóc. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, những loài cá “lạ” luôn được các nhà hàng ở TP.Bến Tre, TP.Mỹ Tho và TP.HCM đến thu mua với giá cao nên ngư dân cũng ít khi dám ăn”, ông Lê Văn Hiệp, một lão ngư kỳ cựu ở H.Bình Đại (Bến Tre), đúc rút.

Chưa xảy ra là nhìn ở góc độ... người bán hàng. Thực tế mới đây, ngư dân Trần Văn Kh. (49 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) đánh lưới trên sông Bình Chánh, được một số cá nóc. Ông Kh. đem số cá nóc cùng với ít tép đi nấu cháo để uống rượu cùng 2 con trai và 2 ngư dân khác. Hai giờ sau khi ăn nhậu, cả 5 người đều thấy triệu chứng chóng mặt và ói mửa, liền được bà con xung quanh đưa đi cấp cứu. Do ngộ độc nặng, ông Kh. và người con là Trần Dũng Ch. (27 tuổi) chết tại bệnh viện (BV); ông Lê Hoàng Th. (58 tuổi, hàng xóm) chết trên đường đi cấp cứu; 2 người còn lại được cấp cứu kịp thời tại BV Nguyễn Đình Chiểu. Một bác sĩ ở BV này lý giải: “Các trường hợp trúng độc cá nóc thường được phát hiện chậm. Bởi thông thường người ăn có uống rượu nên hiện tượng nôn ói của trúng độc bị hiểu nhầm là do rượu gây ra. Các trường hợp như vậy thì độc đã thấm đến thành ruột, đột tử rất nhanh, không cứu kịp. Cá biệt, một số loài cá nóc kịch độc nên dù có phát hiện cũng không dễ dàng gì cứu chữa”.

Tương tự, tại Bạc Liêu, thời gian qua sam biển trở thành món ăn khá phổ biến ở nhiều nhà hàng, quán nhậu. Tuy nhiên, do nhiều ngư dân không phân biệt được giữa con so và con sam nên khi bắt được so biển (rất độc) tưởng là sam, đem chế biến để ăn, dẫn đến tử vong. Điển hình, ngày 20.4.2017, ông Trần Minh Ch. (ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình) sau khi cùng vợ ăn so biển đã bị ngộ độc, ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu... và tử vong trên đường đi cấp cứu; vợ ông là bà Trần Thị Kim L. may mắn được cấp cứu kịp thời. Người nhà nạn nhân kể ông Ch. bắt được “con sam biển” (thực chất là so biển - PV) ở vuông tôm sau nhà rồi đem đi nướng và cùng ăn với vợ, khiến cả hai bị ngộ độc.