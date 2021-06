Rút ngắn thời gian cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm vắc xin Covid-19

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra tình hình thực tế về chống dịch và bảo đảm sản xuất tại một số KCN và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về nội dung này. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hưng Giang đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo chủ đầu tư các KCN tăng cường xây dựng các khu KTX tập trung cho công nhân; bổ sung 500.000 test nhanh kháng nguyên để bảo đảm công tác xét nghiệm; có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, một số đối tượng chịu thiệt hại, khó khăn do dịch… Tỉnh cũng đề nghị ngân sách T.Ư tạm cấp hỗ trợ 500 tỉ đồng để chi cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Phó thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định không thiếu tiền cho chống dịch và Chính phủ không để Bắc Ninh ở ngoài cuộc.

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày 2.6, VN ghi nhận thêm 241 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (8 ca), An Giang (2) và TP.HCM (2). 229 ca ghi nhận trong nước, gồm: Bắc Giang 157 ca, Bắc Ninh (31), TP.HCM (31), Hà Nội (8), Đà Nẵng và Hải Dương mỗi nơi 1 ca. Trong ngày, thêm 42 BN được công bố khỏi bệnh. Từ ngày 27.4 đến nay, VN có 4.724 ca mắc mới. Hiện 13 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ và Sơn La đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; các thị xã: Tân Uyên, Bến Cát và một số xã, thị trấn thuộc H.Bàu Bàng có KCN, nhiều doanh nghiệp hoạt động. Áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các khu phố, liên khu phố của 3 phường Đông Hòa (TP.Dĩ An), Bình Chuẩn (TP.Thuận An) và Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Đối với các huyện, xã, thị trấn còn lại thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.