Sẵn sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày 18.7, Việt Nam ghi nhận 5.926 ca mắc mới, bao gồm 39 ca nhập cảnh và 5.887 ca mắc do lây nhiễm trong nước tại 33 tỉnh, thành. Một số nơi có số mắc mới cao do lây nhiễm trong nước như: TP.HCM 4.692 ca, Bình Dương 345 ca, Đồng Nai 147 ca, Đồng Tháp 101 ca, Long An 89 ca, Khánh Hòa 60 ca...

Trong ngày 18.7, thêm 355 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay, Việt Nam có 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 ca nhập cảnh; 10.667 ca được điều trị khỏi. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 50.201 ca mắc ghi nhận trong nước, trong đó 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Liên Châu