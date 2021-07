Sáng 15.7 có 801 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước tại 11 tỉnh, thành

Theo thông báo của Bộ Y tếm sáng nay có 805 ca mắc mới, trong đó, 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại An Giang 2 ca, Ninh Bình 1 ca và Bà Rịa - Vũng Tàu 1 ca.

801 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 603 ca, Đồng Nai 72 ca, Đồng Tháp 36 ca, Phú Yên 18 ca, Khánh Hòa 18 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 17 ca, Hà Nội 11 ca, Hưng Yên 1 ca, An Giang 8 ca, Ninh Thuận 7 ca và Đắk Nông 1 ca.

725/801 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

805 ca mắc mới công bố là các bệnh nhân Covid-19 thứ 37.435 - 38.239 tại Việt Nam, ghi nhận từ 18 giờ 30 ngày 14.7 đến 6 giờ sáng nay.

Trong đó, ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang (nữ, 62 tuổi) địa chỉ tại H.An Phú, tỉnh An Giang.

1 ca nhập cảnh(nữ, 34 tuổi) có địa chỉ tại H.An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30.5 bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2