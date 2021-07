Cách ly F0 không triệu chứng tại nhà: Thận trọng nhưng cần thiết

Cần sàng lọc kỹ BN Với kinh nghiệm trong điều trị các BN Covid-19 ngay từ đầu dịch tại VN, TS-BS Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, chia sẻ các BN khi mới mắc Covid-19 có thể có các triệu chứng khởi phát hoặc không, nhưng đa số sau 7 ngày sẽ sang giai đoạn hồi phục. Ngược lại, có nhiều BN Covid-19 khi khởi phát có thể không có triệu chứng gì đáng kể, nhưng sau 7 - 8 ngày lại có biểu hiện rất nặng hoặc thậm chí tử vong. Do vậy tại thời điểm BN mới xuất hiện bệnh không thể biết trước BN nào sẽ là nặng hay nhẹ, mà chỉ sau ngày thứ 8 - 9 mới xác định được. Từ thực tế nêu trên, theo TS-BS Cấp, thời điểm mấu chốt để sàng lọc phân loại BN là ngày thứ 7 - 8. Tuy nhiên, điều khó khăn là nhiều BN khởi phát không triệu chứng nên không biết ngày nào là ngày thứ 7 - 8 của bệnh. Do đó cần coi những BN mới phát hiện dương tính trong tuần đầu tiên là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, cần theo dõi sát và sàng lọc dấu hiệu nặng, đặc biệt chú trọng thời điểm ngày thứ 7 - 8. Còn những BN sau ngày thứ 8 mà không có dấu hiệu diễn biến gì xấu có thể coi là những người bệnh nhẹ, có thể không cần điều trị gì thêm và có thể đưa ra cách ly chờ hồi phục. Không nên cho rằng BN không có triệu chứng, hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ nghĩa là họ là BN nhẹ, do đó họ không được theo dõi sát và không phát hiện được các diễn biến nặng kịp thời. Liên Châu