Sáng mai, 7.8, Bộ Y tế họp thẩm định thử nghiệm lâm sàng vắc xin NanoCovax

Đề tài thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (pha 1 và 2) vắc xin NanoCovax do Công ty Nanogen sản xuất; TNLS giai đoạn 2 đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chiếu giả dược, đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch, hiệu lực bảo vệ của vắc xin NanoCovax do Công ty Nanogen sản xuất trên người Việt Nam tình nguyện từ 18 tuổi.