Sáng nay, Nguyễn Hữu Linh tiếp tục hầu tòa về tội dâm ô

Ngày 11.7.2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây ngày 1.4 (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định) bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.



Ngày 25.7, Viện KSND Q.4 ban hành cáo trạng, giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị TAND Q.4 đưa Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKS TP.Đà Nẵng) ra xét xử sơ thẩm tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng ngày 25.7, chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 nhận được được thông tin trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip khoảng 58 giây về một người đàn ông có hành vi ôm hôn cháu gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, Q.4. Đến khoảng 21 giờ ngày 2.4, Công an P.1, Q.4 nhận được tố giác của Trưởng Ban quản lý chung cư Galaxy 9 về vụ việc có một người đàn ông ôm hôm một cháu gái trong thang máy vào khoảng 21 giờ 10 ngày 1.4.

Qua điều tra, xác minh, người đàn ông có hành vi trên là Nguyễn Hữu Linh. Trước đó, cháu N.K.C (8 tuổi) xuống siêu thị mua đồ cho mẹ. Khoảng 21 giờ ngày 1.4, khi cháu vào thang máy lên nhà thì gặp Nguyễn Hữu Linh cũng bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại và trong thang máy chỉ có 2 người, Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt cháu C., phần miệng chạm vào mép phải và phần mũi chạm vào má bên phải của cháu C. rồi buông ra.

Sau đó, Linh tiếp tục dùng tay phải choàng vào phía sau cổ, kéo cháu C. về hướng mình và đưa mặt mình sát vào má bên trái cháu C. Cháu C. phản ứng lấy tay phải che mặt mình lại thì vùng miệng của Linh chạm vào tay cháu C. Cháu C. đi lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình và tay phải Linh vẫn để phía trước thân người cháu C. và lúc này cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống.

Cũng theo cáo trạng, khi thang máy mở cửa thì Nguyễn Hữu Linh buông cháu C. ra. Cháu bé vùng bỏ chạy, suýt té, thể hiện sự hoảng sợ và về kể cho bố mẹ cháu về vụ việc. Thời điểm đó, gia đình cháu bé phẫn nộ và yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất camera để tìm thủ phạm.