Sập bẫy lừa 'trang trại tiết kiệm': Bẫy giăng khắp nơi, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý

Nhiều nạn nhân đã đến công an tố cáo Hôm qua 27.4, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã chỉ đạo công an các địa phương tìm hiểu, nắm thông tin vụ việc người dân bị lừa đảo qua app “trang trại tiết kiệm”. Đại tá Thảo khuyến nghị các nạn nhân làm đơn tố cáo nhóm người lừa đảo để lực lượng công an vào cuộc điều tra. “Người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo như app “trang trại tiết kiệm”, vì không có lãi suất nào mà trả tiền gấp nhiều lần so với lãi suất gửi ngân hàng”, đại tá Thảo khuyến cáo. Cùng ngày, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) xác nhận nhiều nạn nhân trong bài viết Sập bẫy lừa “trang trại tiết kiệm” mà Báo Thanh Niên phản ánh đã gửi đơn tố cáo bị lừa đến công an huyện này. “Chúng tôi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, điều tra. Những ai là nạn nhân của App trang trại tiết kiệm cần nhanh chóng gửi đơn đến cơ quan công an để tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm người này”, vị lãnh đạo này nói thêm. Nguyễn Long