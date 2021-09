Sập bẫy sàn ảo mùa dịch: Dấu hiệu câu kết giữa các sàn

Cả trăm ngàn nhà đầu tư sập bẫy Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 người cầm đầu đường dây tổ chức giao dịch sàn ngoại hối về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, đầu tháng 4, Công an TP.Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch sàn ngoại hối và lôi kéo nhiều NĐT nhằm chiếm đoạt tài sản, các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Công an TP.Hải Phòng phối hợp Công an TP.Hà Nội triệu tập Nguyễn Thế Dương (26 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) để làm rõ hành vi tổ chức, hoạt động sàn Hitoption. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận thiết lập sàn ngoại hối để giao dịch, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) và có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của khách hàng. Dương thành lập công ty riêng đặt trụ sở tại Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) và thuê gần 100 nhân viên gọi điện, liên lạc qua mạng xã hội nhằm lôi kéo NĐT vào sàn Hitoption.net. Thời điểm bắt giữ, công ty này đang có hơn 900 NĐT với số tiền gần 15 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện 16 sàn giao dịch điện tử khác nhau của nhóm này, với hơn 115.000 tài khoản trên sàn; tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng. Hồi tháng 5, Bộ Công an triệt phá 7 sàn giao dịch ngoại hối (kênh đầu tư Forex - PV) trên cả nước. Với hình thức lừa đảo “quen thuộc”, nhóm lừa đảo lập sàn Forex tên Rforex.com để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của NĐT. Theo điều tra, đầu năm 2018 đến nay, nhóm cầm đầu lập 14 sàn Forex, 15 website để thực hiện lừa đảo. Nhóm này còn mở rộng lừa đảo ra 27 quốc gia, thu hút hơn 12.000 người tham gia với số tiền đã nạp vào tài khoản khoảng 4,3 triệu USD.