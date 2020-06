Sập bẫy “tiền ảo”

Hù dọa các nhà đầu tư NĐT L.T.T.H (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cho biết để “gài” các NĐT vào thế “chung thuyền”, nhóm N.D.L và các thành viên, liên tục thuê người tham gia vào các nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram của bị hại để dò la hoạt động và gửi những thông tin đe dọa NĐT. Những người này nói với các NĐT rằng, khi đã tham gia sàn giao dịch không khác gì tham gia đánh cờ bạc trá hình; nếu tố cáo có thể bị phạt tù... khiến nhiều NĐT không dám tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Còn trên nhóm đầu tư tiền ảo do N.D.L và N.Q.T lập ra, nếu NĐT nào tố cáo hành vi của nhóm này sẽ bị xóa khỏi nhóm. Theo đơn tố cáo, N.D.L và N.Q.T có vai trò đứng đầu nhóm đầu tư tiền ảo này, nhưng không tổ chức hội nghị lớn như các đường dây khác, không thành lập công ty... nhằm qua mặt cơ quan công an. Để lôi kéo các NĐT, N.D.L, N.Q.T thường xuyên đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội, Facebook, YouTube giới thiệu về việc làm giàu nhờ đầu tư tiền ảo, lãi suất 5%/ngày. Thời gian đỉnh điểm, có đến 1.400 NĐT tham gia mua “tiền ảo” của nhóm này.