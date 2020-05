Sập công trình ở Đồng Nai: Bắt giam Hà Huy Hải, giám đốc công ty Hà Hải Nga

Liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng nhà máy Công ty CP AV Healthcare (đườn số 8, KCN Giang Điền, H.Trảng Bom), ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Huy Hải (56 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (P, Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Điều 295 Bộ Luật hình sự.