Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy, Bộ Công an đã tinh giản hơn 30.500 biên chế

Tại cuộc họp báo báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 8.10, Bộ Công an cho biết một trong những dấu ấn lớn của nhiệm kỳ 2015-2020 là công tác xây dựng lực lượng

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, sau khi Hội nghị T.Ư 6 khóa XII ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công an đã đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành các văn bản quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đã ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 4 cấp công an; tăng cường điều đồng cán bộ cho cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. “Đây được coi là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của lực lượng”, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn đánh giá.

Về kết quả cụ thể, đại tá Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục tổ chức cán bộ, cho biết đến nay, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục ; 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục; 55 đơn vị cấp cục; 22 đơn vị phòng cháy chữa cháy cấp địa phương; 7 trường; 1.014 đơn vị cấp phòng và hơn 2.300 đơn vị cấp đội.

Ông Tuyển khẳng định tổ chức bộ máy đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng ổn định, giảm tầng lớp trung gian trong nhiều ngành.

Liên quan đến tinh giản biên chế trong thời gian qua, trong cuộc họp báo, đại diện Bộ Công an cũng cho biết, từ 2015 đến nay, Bộ này đã giảm hơn 30.500 biên chế, trong số này có 19.000 người nghỉ hưu, hơn 4.000 người thôi phục vụ trước thời hạn, số tinh giản trên 6.500 người, và 1.440 người có hợp đồng lao động tinh giản theo nghị định mới của Chính phủ năm 2018.

Tính đến 30.9, đã bố trí hơn 43.000 công an chính quy về công tác tại công an các xã trong cả nước, trung bình 5 công an chính quy/xã. Đến nay, cơ bản công an xã các địa phương đều bố trí được lực lượng công an chính quy.