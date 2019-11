Sắp xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm về tội mua bán ma túy

Cụ thể, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại trong dịp tết Nguyên đán 2019) và các bị cáo có liên quan đến vụ án, gồm: Vì Thị Thu (37 tuổi, ở xã Thanh Yên), Bùi Văn Công (44 tuổi, ở xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (28 tuổi, ở xã Hua Thanh), Vì Văn Toán (37 tuổi, ở xã Thanh Yên, đều thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) sẽ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa vào 27.11 tới.

5 bị cáo đều bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy , theo điều 194 bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo điều tra của Công an tỉnh Điện Biên, vụ án ma túy này liên quan trực tiếp đến vụ án cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) trong dịp tết Nguyên đán 2019 gây chấn động xã hội.

Trong các bị cáo, bà Trần Thị Hiền là mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên , Vì Văn Toán và Vì Thị Thu là vợ chồng. Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc, cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh giao gà.

Hội đồng xét xử của phiên toà sơ thẩm sắp tới có 5 thành viên, trong đó, thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn giữ quyền chủ tọa phiên tòa. Bị cáo Trần Thị Hiền có luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội bào chữa theo yêu cầu của người thân nữ sinh giao gà. Các bị cáo còn lại đều được TAND tỉnh Điện Biên chỉ định luật sư bào chữa.

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, ngày 26.3, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của Bùi Văn Công với nội dung Vì Thị Thu bán cho Phạm Văn Nhiệm (bị can trong vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) 4 viên ma túy tổng hợp, giá 50.000 đồng/viên. Cùng ngày, Vì Thị Thu cũng bị triệu tập tới cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, Vì Thị Thu thừa nhận khoảng 11 giờ ngày 9.2, Công và Nhiệm đến nhà hỏi mua 4 viên ma túy tổng hợp. Lúc này, Vì Văn Toán cũng có mặt chứng kiến việc mua bán ma túy giữa vợ và Công, Nhiệm. Ngay sau đó, Công, Nhiệm sử dụng ma túy ngay tại nhà Toán.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định vào khoảng giữa tháng 5.2017, Bùi Văn Công gặp Vì Thị Thu trao đổi về việc mua bán ma túy. Hai bên thống nhất khi nào có khách mua ma túy sẽ liên lạc.

Khoảng 1 tuần sau, Công gặp một phụ nữ đi xe máy đến nhà đối tượng, tự giới thiệu là Trần Thị Hiền hỏi mua gà và sau đó đặt vấn đề mua 4 bánh heroin. Hai bên thống nhất giá bán 1 bánh heroin là 160 triệu đồng, đồng thời hẹn mấy hôm nữa sẽ quay lại.

Để có ma túy bán cho mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, Công đến nhà Vì Thị Thu và Vì Văn Toán đặt mua số lượng heroin nêu trên với giá 150 triệu đồng/bánh. Vợ Toán khi đó đồng ý, rồi ra khu vực biên giới Việt - Lào gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) hỏi mua 4 bánh heroin, nhưng người này chỉ còn 2 bánh và hẹn 8 ngày sau đến lấy “hàng”.

Đến hẹn, Vì Thị Thu đến lấy 2 bánh heroin, mua thêm 1 gói nhỏ heroin và 8 viên ma túy tổng hợp mang về nhà cất giấu. Thu dặn Toán khi nào Công đến thì lấy heroin giao “hàng”.

Cuối tháng 5.2017, Trần Thị Hiền quay lại nhà Công hỏi số ma tuý đã hẹn mua trước đó. Công trả lời chỉ có 2 bánh heroin, rồi rủ Lường Văn Hùng đến nhà Vì Thị Thu. Tại đây, Công và Hùng mua ma túy lẻ để sử dụng tại chỗ luôn, rồi lấy 2 bánh heroin mang đến nghĩa trang trên địa bàn bán cho mẹ nữ sinh giao gà.

Ngoài ra, Công cũng khai nhận từ tháng 1 - 2.2019 đã nhiều lần đi mua ma túy của một số người nghiện rồi bán lại cho Phạm Văn Nhiệm để kiếm lời.