Sắp xét xử vụ án hiếp dâm, giết hại nữ sinh giao gà

TAND tỉnh Điện Biên phân công ông Phạm Văn Nam và ông Nguyễn Trọng Đoàn điều hành phiên xử, ông Nam là chủ tọa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Điện Biên, năm 2009, Vì Văn Toán bán cho bà Trần Thị Hiền, mẹ ruột của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng cho nợ tiền. Sau đó, Vì Văn Toán bị bắt, phải thụ án 9 năm 6 tháng tù giam.

Năm 2019, Vì Văn Toán mãn hạn tù về địa phương tìm gặp bà Hiền để đòi nợ nhưng bà Hiền từ chối trả tiền. Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để uy hiếp.

Nhận lời giúp Toán, Công phân công Vương Văn Hùng hẹn Cao Mỹ Duyên mang gà đến căn nhà ở gần đồi Độc Lập. Tại đây, Công cùng với Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm chờ sẵn để bắc cóc nữ sinh giao gà.

Chiều tối 4.2 (30 tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), Công chở Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Trong vai là khách mua gà, Vương Văn Hùng đề nghị Cao Mỹ Duyên chở 10 con gà ra nơi hẹn sẵn với nhóm của Bùi Văn Công.

Từ tối 30 tết đến rạng sáng mùng 3 tết (ngày 7.2), Bùi Văn Công và 5 đồng phạm khống chế, hãm hiếp nữ sinh giao gà tại nhà riêng của Công. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên, nhưng không tố giác.

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền do liên quan đến đường dây buôn bán ma túy với Vì Văn Toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị giết hại.