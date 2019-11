Mẹ nữ sinh giao gà liên tục khóc khi không xin được ân huệ trước tòa

Theo cáo trạng, ngày 26.3, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của Bùi Văn Công với nội dung Vì Thị Thu bán cho Phạm Văn Nhiệm (bị can trong vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ) 4 viên ma túy tổng hợp, giá 50.000 đồng/viên. Cùng ngày, Vì Thị Thu đã bị triệu tập tới cơ quan công an để làm rõ sự việc.