Sạt lở đe dọa vùng cao Quảng Nam sau bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực, tuyến đường trên các huyện vùng cao Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang… sạt lở nghiêm trọng đe dọa nhiều ngôi nhà. Để đảm bảo người và tài sản, chính quyền địa phương đã tiến hành đi dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

Núi nằm sát nhà dân ở H.Nam Trà My sạt lở đe dọa cuộc sống của nhiều người dân Ảnh: Nam Thịnh

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn H.Nam Trà My xảy ra đợt mưa rất lớn kéo dài kèm theo gió đã gây ra thiệt hại về công trình, hạ tầng giao thông và các thiệt hại khác trên địa bàn huyện Ảnh: Nam Thịnh Tuyến đường độc đạo đi vào làng Khe Chữ (xã Trà Vân) bị sạt lở đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông Ảnh: Nam Thịnh Sạt lở đe dọa, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn H.Nam Trà My Ảnh: Nam Thịnh Taluy đường Hồ Chí Minh đoạn qua H.Phước Sơn sạt lở đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Ông Tán Hoàng Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.1 (Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN) cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (qua địa bàn Quảng Nam) có 52 cây xanh (đường kính từ 15 - 30 cm) ngã đổ ra đường, gây cản trở giao thông. Tại các vị trí Km 105+100, 105+300, 111+600, Km 113+140 đường Trường Sơn Đông, đất đá sụt taluy dương, lấp rãnh dọc mặt đường với khối lượng khoảng 150 m3 Ảnh: Nam Thịnh Trước nạn sạt lở vẫn còn tiếp diễn, để đảm bảo an toàn người và tài sản, đến thời điểm hiện tại H.Nam Trà My đã di dời khoảng 19 hộ dân đến nơi an toàn Ảnh: Nam Thịnh Ông Đinh Văn Qua, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (H.Phước Sơn,) cho biết, hiện trên tuyến đường vào 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn) có rất nhiều điểm bị sạt nghiêm trọng Ảnh: Nam Thịnh

Hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn các huyện vùng cao Quảng Nam đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân Ảnh: Nam Thịnh