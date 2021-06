Sau mưa bão số 2, nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ khốc liệt ra sao?

Trưa nay, 15.6, ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ, tỉnh Hòa Bình và Trung bộ đã có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ đo lúc 13 giờ tại các trạm khí tượng những khu vực nói trên phổ biến từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai , 16.6, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Sang đến ngày 18.6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, nhiều nơi sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 40 độ C, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 16.6 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Bắt đầu từ 18.6 trở đi, Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ.