Bắc bộ, Trung bộ đón đợt nắng nóng đầu tiên

Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên từ ngày 29.3, ở khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C. Dự báo từ ngày 30.3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh phía đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 - 36 độ C . Còn tại khu vực Hà Nội, dự báo trong các ngày 31.3 - 1.4 xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 - 36 độ C.