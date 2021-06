Sóc Trăng: Giả mạo là nhân viên điện lực, lừa đảo nhiều hộ dân ở Trần Đề

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng), ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (46 tuổi, ở xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo , chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.

Theo đơn tố giác của người dân, gần đây trên địa bàn H.Trần Đề có 1 người mặc trang phục ngành điện lực, tự giới thiệu là nhân viên ngành điện trực tiếp gặp người dân thông tin đường dây điện sẽ được nâng cấp bằng dây điện từ lõi nhôm sang lõi đồng và bán với giá rất rẻ so với giá thị trường.

Cụ thể, cuối tháng 5, Út đến nhà ông T.S, ở xã Tài Văn, H.Trần Đề tự giới thiệu là nhân viên điện lực và cho biết đường dây điện tại đây sẽ được nâng cấp lưới điện, thay thế toàn bộ dây điện từ lõi nhôm sang lõi đồng.

Út nói với ông S. giá thị trường 1 cuộn dây điện là 3,2 triệu đồng, gồm tiền dây và tiền công lắp đặt, nhưng do anh em đi làm còn dư nên bán lại chỉ 2,2 triệu đồng 1 cuộn. Thấy vậy, ông S. mua 3 cuộn với giá 6,6 triệu đồng, ông S. trả trước 6 triệu đồng, khi nào nhân viên làm đường dây diện tới nhà thì ông trả số tiền còn lại.

Qua điều tra, Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Út khi đang mặc trang phục ngành điện lực, tiếp tục lừa đảo người dân. Khám xét nơi tạm trú của Út, ở đường Trần Hưng Đạo, P.2, TP.Sóc Trăng lực lượng công an phát hiện 10 cuộn dây điện, 2 bộ đồ ngành điện lực, cùng một số tang vật có liên quan. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Út; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của Út thì đến công an để trình báo.