Sớm có hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực. Riêng An Giang và Kiên Giang vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới và một số tỉnh nới lỏng giãn cách có hiện tượng tập trung đông người gia tăng, do đó nguy cơ dịch có thể bùng phát trong những ngày tới.

Thủ tướng cho rằng đạt được “zero Covid” sẽ rất khó, những nước phát triển tiêm vắc xin 90% dân số vẫn không thể. Vì vậy, chúng ta đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham gia ý kiến; Bộ Y tế tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn này trên cơ sở quán triệt 6 nguyên tắc: Y tế là trụ cột, là trung tâm. Kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.