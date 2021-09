Sống chung với dịch Covid-19: Đà Nẵng tiêm vắc xin cho phạm nhân để chuẩn bị trạng thái bình thường mới

Tiêm vắc xin cho can phạm, phạm nhân nằm trong kế hoạch phủ vắc xin toàn dân

Theo Công an TP.Đà Nẵng, hoạt động tiêm vắc xin cho can phạm, phạm nhân nhằm phòng chống dịch chủ động, đảm bảo tiêm mũi 1 cho các can phạm, phạm nhân, đảm bảo an toàn cho các cán bộ trại giam. Kinh phí tiêm vắc xin đợt này do Bộ Công an cung cấp.