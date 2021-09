Sống chung với dịch Covid-19: Sau ngày 5.9, Đà Nẵng có cách mới trong kiểm soát

Lực lượng công an sẽ rút khỏi 30 điểm bán hàng bình ổn giá Tại cuộc họp với sự tham gia của thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương việc Công an TP.Đà Nẵng trong lúc vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch vừa gìn giữ an ninh trật tự, nhưng vẫn nỗ lực triển khai 30 điểm bán hàng bình ổn giá, hỗ trợ công tác cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Từ hôm nay (4.9), lực lượng Công an TP.Đà Nẵng sẽ rút khỏi 30 điểm bán hàng bình ổn giá và bàn giao lại cho ngành công thương HOÀNG SƠN Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết trong ngày 3.9, ông đã hội ý với Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thống nhất việc rút lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cung ứng lương thực thực phẩm tại 30 container trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng. “Qua đó, tập trung lực lượng vào các công việc chuyên sâu. Chuyển lại mô hình này cho Sở Công thương và các lực lượng khác”, ông Quảng thông tin.