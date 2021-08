Sống nơi phong tỏa: Mong từng phút giây đại dịch sớm qua

Liên quan vụ hỏa hoạn trên đường Nguyễn Thượng Hiền vào rạng sáng 11.7, Công an Q.3 đã làm việc với Nguyễn Văn T. (36 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận do nhậu xỉn và cự cãi với người thân nên đốt quần áo trong tủ dẫn đến hỏa hoạn.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND P.4 (Q.3), cho biết đã hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng và thuê công ty xây dựng đến tháo dỡ phần nhà bị cháy hư hỏng. Phường cũng đã làm công văn gửi lên Ủy ban MTTQ VN TP.HCM xin hỗ trợ một phần để các hộ dân xây lại nhà mới.