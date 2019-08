Sống ở chung cư: Nỗi lo hiểm họa 'từ trên trời'

Tại chung cư (CC) Gia Phú (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), tình trạng các đồ vật rơi từ tầng cao xuống đất vẫn thường xuyên xảy ra khiến cư dân tại đây luôn thấp thỏm lo âu. Một hộ dân sống tại tầng trệt CC Gia Phú bức xúc: “Tùm lum thứ quăng xuống dưới! Lúc thì vật dụng cá nhân, lúc thì chậu hoa, thậm chí có lần mấy đứa nhỏ tức nhau ném luôn cả điện thoại xuống, may là không ai bị trúng. Tấm bạt cuốn nhà tôi phải dán nhiều lỗ là do đồ vật từ trên cao rơi xuống”.

Theo cư dân này, nạn làm rơi đồ vật từ tầng cao ở CC xuống đất là do nhiều nguyên nhân, trong đó có khi do vợ chồng cãi nhau... ném đồ bay qua cửa, hoặc trẻ con vứt đồ chơi qua ban công.

Đại diện Ban Quản lý (BQL) CC Gia Phú xác nhận tại CC này có xảy ra những tình trạng như trên. Có trường hợp do cãi vã rồi ném đồ xuống đất; có trường hợp các cháu nhỏ chơi game dẫn đến bực tức rồi quăng đồ ra cửa sổ. Trước đây cũng từng xảy ra vụ việc người ở căn hộ tầng cao quăng 1 ĐTDĐ và 1 iPad xuống đất, rất may không trúng ai.

“BQL thường xuyên nhắc nhở các cư dân, nhất là việc trồng các chậu hoa trên cao phải đảm bảo an toàn nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc”, đại diện BQL CC Gia Phú nói.

Ông Trần Quốc Nguyên Vũ, Trưởng BQL CC Carilon Apartment (đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết tại đây thi thoảng vẫn xảy ra tình trạng như trên. Ông kể: “Một số vật dụng làm rơi từ tầng cao thường là đồ chơi trẻ em, hộp sữa và các vật dụng cá nhân. BQL có lắp camera giám sát và cũng làm việc với các cư dân về những vấn đề trên, nếu phát hiện sẽ lập biên bản nhắc nhở. Còn về chế tài, BQL sẽ họp và đưa ra mức chế tài cụ thể dựa vào sự đồng thuận của cư dân”.

Trưa 30.8, PV Thanh Niên ghi nhận tại CC Conic Garden (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) thấy nhiều căn hộ trồng cây kiểng ngoài lan can. Gió thổi, nhiều chậu cây như chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tại CC Zen Tower (P.Thới An, Q.12, TP.HCM), từng xảy ra vụ rơi cửa kính từ trên cao xuống khiến nhiều cư dân một phen hú vía. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 1.4.2019, sau một cơn gió to, hàng loạt cửa sổ kính dài khoảng 3 m được lắp đặt tại tầng 1 CC bất ngờ rơi xuống đất. Kính vỡ nát và văng tung tóe, đè bẹp một chiếc xe máy dựng bên dưới. Theo cư dân CC Zen Tower, hàng loạt cửa kính bất ngờ rơi xuống, may mắn lúc ấy không có người xung quanh.