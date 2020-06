Tá hỏa với tiền điện của hộ nghèo gần 90 triệu đồng/tháng!

Qua vụ việc này, rất nhiều bạn đọc Thanh Niên cho rằng ngành điện phải rà soát, xem lại cách làm tắc trách của mình.

Trong khi đó, BĐ Bac Quang thẳng thắn: “Nếu chênh lệch khoảng 100 số và gia đình không thắc mắc thì ai chịu thiệt thòi ở đây? Không thể vin lý do thời tiết. Đây là quan liêu”. BĐ Phu Quang Hải cũng bức xúc: “Công tơ là do người làm, còn sai là do… thời tiết, do máy móc in sai. Hộ gia đình sử dụng điện mà số điện giống như một cơ sở hay cao hơn là một nhà máy là sao?”.