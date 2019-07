Tai nạn máy bay quân sự 32 năm trước - Kỳ 4: Ngôi mộ tập thể bí ẩn

Ông Mạo cho biết, thời điểm xảy ra vụ rơi An-26 , ông là Phó chủ nhiệm chính trị nhưng đang học ở Hà Nội nên việc tìm kiếm, quy tập tháng 4-6.1988 do đại tá Bùi Minh Hớn, Phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Lâm Đồng đảm trách. Đầu tháng 5.1991, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, BCHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai việc thu dọn, quy tập hài cốt xung quanh khu vực máy bay An-26 số hiệu 285 gặp nạn và ông Mạo trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm.

Động cơ của máy bay An-26 số hiệu 285 tại hiện trường (3.1991) Ảnh: Phạm Trường Giang

Ông Mạo nhớ lại: “Từ mờ sáng đoàn tìm kiếm đã tập kết quân ở bờ suối và đi bộ vào tới hiện trường máy bay rơi lúc 10 giờ. Nhiệm vụ của cả đoàn là tập trung tìm các di vật và hài cốt rơi xuống khe sâu, dưới tảng đá mà máy bay đâm vào. Sau 2 ngày, việc tìm kiếm kết thúc. Phần lớn quân phục, quần áo, giày dép tìm thấy được gom lại đốt tại hiện trường. Số hài cốt thu nhặt chừng 3 - 4 bao tải được gùi ra ngoài, đưa về BCHQS TX.Bảo Lộc để sáng hôm sau mai táng tập thể ở vị trí gần nghĩa trang liệt sĩ . “Lý do không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ là trong thành phần tử nạn có cả dân thường, người thân của các quân nhân. Ngoài ra, trong 2 lần tìm kiếm trước (lần 1 do đoàn tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Không quân thực hiện đầu tháng 4.1988; lần 2 do BCHQS tỉnh Lâm Đồng thực hiện trong 2 tháng 5 và 6.1988), phần lớn hài cốt đã được tìm kiếm và chuyển cho các gia đình thân nhân, làm lễ truy điệu, đưa vào nghĩa trang chôn cất ”, ông Mạo nói.