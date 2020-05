Tai nạn ở thủy điện Plei Kần, 3 công nhân tử vong: 'Chắc sợ tới già'

Sáng 26.5, 3 nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại thủy điện Plei Kần vẫn đang được tích cực điều trị tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bác sĩ A Bên, người trực tiếp điều trị cho 3 nạn nhân, cho biết hiện sức khỏe của cả 3 người này đã ổn định. Các nạn nhân có biểu hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Khi chụp chiếu phim thì cho kết quả các bệnh nhân bị thương phần mềm. Hiện tại các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân này.

Anh A Đục kể lại phút giây kinh hoàng. Ảnh: Thiên Ân

Nằm 1 ở một góc phòng bệnh, A Xen (16 tuổi, trú xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô) hướng đôi mắt mỏi mệt nhìn những vị khách lạ ghé thăm. Xen cho biết 5 ngày trước em được người anh rể rủ đi làm tại thủy điện Plei Kần (xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi). Thấy có tiền lại được nuôi ăn nên Xen gật đầu đồng ý.

Xen vẫn còn nhớ như in buổi chiều xảy ra sự cố . Sau thời gian nghỉ trưa, Xen cùng 5 người khác trèo lên thùng sắt. Thùng sắt này có nhiệm vụ đưa công nhân lên cao để đục công trình thủy điện. 13 giờ 30 (25.5), cáp neo chiếc thùng bỗng nhiên đứt, thùng rơi tõm xuống dòng nước đang chảy siết.

Xen chỉ nhớ sau khi rơi xuống, cậu bị va đập vào một tảng đá khiến cánh tay bị thương nặng. Vật lộn với con nước lớn hồi lâu cậu mới được các công nhân khác kéo lên bờ. Sau đó vì đau quá, Xen chẳng nhớ gì nữa cho đến khi nhập viện. Hiện tại sức khỏe Xen đã ổn định, tuy nhiên những vết thương trên cơ thể vẫn còn rất đau đớn.

“Cả nhóm rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống nước. Dòng nước chảy xiết cuốn mình trôi đi một đoạn. Sau đó mình được mọi người kéo lên bờ. Lên đến nơi thì mình ngất đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thấy ở bệnh viện mới biết mình còn sống. Sau khi ra viện mình sợ đến già không dám đi làm công việc này nữa. ”, Xen cho hay.

Không giấu nổi nét bàng hoàng anh A Đục (23 tuổi, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) run run kể lại, anh mới đi làm tại công trình được 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì xảy ra sự cố. Chiếc thùng sắt chứa 6 người đang treo lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên bị đứt dây cáp rồi hất các công nhân xuống sông

A Thiêng với đôi mắt thâm đen, sưng húp vì va đập sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: Thiên Ân

“Khi cáp cần cẩu bị đứt, chiếc giỏ chứa 6 người chúng tôi rơi xuống nước chỉ trong tích tắc. Cảm giác lúc đó như đang đi trên thang máy bị rơi tự do vậy. Cả 6 người cùng chiếc thùng sắt rơi ùm xuống nước rồi chìm nghỉm. Nhiều đoạn dưới nước có đá to, 3 người bị rơi trúng đá nên tử vong. Còn tôi và 2 người nữa may mắn chỉ bị thương. Do đau khắp người và mệt nên khi bơi được lên bờ là tôi ngất đi không biết gì. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run, cứ tưởng là mình chẳng còn sống để về gặp vợ con nữa.”, anh Đục tâm sự.

Với vết thương chi chít trên cơ thể, cùng đôi mắt thâm đen, sưng húp do bị va đập, A Thiêng (23 tuổi, thị trấn Plei Kần) phải khó khăn lắm mới nói thành câu. “Khi đó, mình đang làm cùng 5 người thì bỗng nghe tiếng động lớn. Ngay sau đó, chiếc thùng chứa cả nhóm rơi ầm xuống nước. Lúc đó mình bất tỉnh, không còn biết gì cả. Khi tỉnh lại đã thấy trong bệnh viện, toàn thân đau nhức.” Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết sau khi vụ việc xảy ra, sở đã tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum và các bệnh viện tạo điều kiện chăm sóc, chữa trị cho người bị thương; giao trách nhiệm cho công ty thi công thăm hỏi động viên, hỗ trợ mai táng cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Được biết, dự án thủy điện Pleikần có tổng mức đầu tư 576 tỉ đồng, do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư. Dự án được thi công trên sông Pô Kô nằm trên địa phận thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Rơ Nga (H.Đắk Tô).