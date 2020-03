Tại sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định 'chê' phần mềm một cửa điện tử?

Ngày 23.3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn, trong đó có việc sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Gần 4.000 hồ sơ tồn đọng

Theo UBND tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, qua công tác theo dõi, thống kê số liệu trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử , số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ khá cao (99,98%).

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn tại cấp huyện, cấp xã còn tồn đọng rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao (3988 hồ sơ/24390 hồ sơ, tỷ lệ bình quân 16%). Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ cao như: H.Phù Cát 54%, H.Tây Sơn 38%, H.Tuy Phước 30%, H.Vân Canh 29%...

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa ở H.Hoài Ân Ảnh: Thanh Bình

Tỉnh Bình Định còn có 51 UBND cấp xã mặc dù đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành phần mềm một cửa điện tử nhưng không sử dụng để thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong đó, H.Phù Mỹ có 12 xã không sử dụng phần mềm này, các huyện Phù Cát, Tây Sơn đều có 9 xã, TX.An Nhơn và H.Hoài Ân có 6 xã…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, kết quả này dẫn đến số liệu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thấp dưới mức tối thiểu do Bộ Nội vụ quy định (dưới 95%), ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Ngoài ra, kết quả này còn tác động tiêu cực đến những nỗ lực chung của cả tỉnh đối với công tác cải cách hành chính.

Do cán bộ xã yếu công nghệ thông tin?

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX.An Nhơn), dù đã có phần mềm một cửa điện tử, cán bộ được tổ chức tập huấn 2 đợt nhưng vẫn sử dụng chưa quen do trình độ tin học hạn chế. Thời điểm UBND tỉnh Bình Định kiểm tra, cán bộ xã Nhơn An vẫn còn đang trong giai đoạn tập sử dụng, nhập thử dữ liệu lên phần mềm một cửa điện tử nhưng chưa được.

“Chúng tôi mới tiếp cận phần mềm một cửa điện tử nên sử dụng còn khó, nhìn qua thì việc xử lý còn rắc rối, phải quen mới làm được. Chúng tôi đề nghị cấp trên tổ chức tập huấn thêm về việc sử dụng phần mềm này cho cán bộ”, một cán bộ Văn phòng UBND xã Nhơn An đề nghị.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang (H.Phù Mỹ) Lại Thị Lệ Hà cũng cho biết xã này đã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử nhưng đi vào hiệu quả thì chưa vì trình độ công nghệ thông tin cán bộ cấp xã còn nhiều bất cập.

Chủ tịch UBND H.Tuy Phước Nguyễn Đình Thuận cũng vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, trị trấn trong huyện tăng cường sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sở thủ tục hành chính. Theo ông Thuận, việc triển khai phần mềm này tại H.Tuy Phước còn nhiều hạn chế như: một số cán bộ, công chức thực hành trên mầm còn lúng túng, việc chuyển, giao hồ sơ trên phần mềm chưa đúng yêu cầu, một số đơn vị còn chưa áp dụng phần mềm…

Khai trương phần mềm một cửa điện tử tại UBND H.Hoài Ân Ảnh: Thanh Bình

Trong khi đó, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân Hoàng Phi Long cho biết trong quá trình sử dụng, phần mềm một cửa điện tử tại địa phương bị trục trặc, đường truyền bị hư, cán bộ chưa nắm kỹ thuật nên không cập nhật được thông tin lên hệ thống. Vì vậy, cán bộ xã đã xử lý thủ công để trả hồ sơ thủ tục hành chính cho dân đúng hẹn.

Ngoài ra, lãnh đạo H.Hoài Ân cũng cho rằng việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế là do công tác chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo còn trì trệ, chậm đổi mới, trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao, công chức chuyên môn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm… Tại UBND các xã, việc bố trí nhân lực, trang thiết bị cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa chưa đảm bảo theo quy định, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm…