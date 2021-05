Tài xế Grab bị tên cướp siết cổ, kề dao lấy xe, điện thoại

Chiều 19.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai Văn Khánh (21 tuổi, ngụ TT.Chư Sê, H.Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản của một tài xế Grab.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 12.5, ông P.M.H. (51 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), tài xế chạy xe ôm công nghệ Grab BS 54P3 - 6878, chở Khánh đi từ siêu thị trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM về TP.Tân An.

Khi đến cầu bê tông thuộc ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Khánh đề nghị ông H. tấp xe vào lề đường để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc vắng người, Khánh bất ngờ dùng tay trái choàng lên phía trước siết cổ tài xế, tay phải cầm dao đe dọa nạn nhân không cho kháng cự. Do lo sợ nên ông H. đứng im, sau đó bị Khánh xô té ngã rồi cướp xe cùng điện thoại di động tẩu thoát.