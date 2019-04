Tài xế xe dịch vụ cấp cứu ẩu đả với bảo vệ Bệnh viện Nhân dân 115

Ngày 25.4, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM đã thông tin về trường hợp ẩu đả giữa 2 người của một nhà xe cấp cứu vào chuyển bệnh và 5 bảo vệ bệnh viện vào lúc 12 giờ 30 ngày 24.4 khiến 6 người nhập viện, trong đó có 2 bảo vệ bị phơi nhiễm viêm gan siêu vi B. Ảnh: Duy Tính Bảo vệ bị cắn vào tay sau vụ ẩu đả

Tài xế không hợp tác còn livestream trên facebook

Anh Phan Văn Cường (25 tuổi) - trưởng ca trực, cho biết vào lúc 12 giờ 30 ngày 24.4, khi anh đang trực tại cổng 1 (đường Dương Quang Trung) thì nhận được tin báo có một tài xế (Ông Vĩnh Hưng, 47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đóng cửa và bỏ xe cấp cứu BS 51B - 238.72 ngay gần cửa Khoa cấp cứu khu vực đường Sư Vạn Hạnh.

Đến nơi không thấy tài xế nên anh Cường vào thang máy và gặp tài xế cùng người nhà bệnh nhân đang đẩy băng ca. Tài xế và người nhà bệnh nhân giải thích là đón bệnh nhân tử vong về.

Theo lời anh Cường thì ông Hưng vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện nhận bệnh nhân, nhưng điều kiện là phải xuất trình đủ giấy tờ xuất viện.

ẢNH: NVCC Sau cuộc ẩu đả, tài xế nói mình bị đánh chảy máu tai, chấn thương vùng mặt.

Anh Cường vào chặn thang máy và yêu cầu tài xế Hưng quay ra xe di chuyển ra bãi đậu, còn người nhà đi đón thân nhân. Tuy nhiên, tài xế cự cãi 15 phút, đồng thời quay clip đưa lên mạng nói bệnh viện không cho xe vào đón bệnh. Bảo vệ không đồng ý quay phim và yêu cầu xóa clip.

Lúc này người nhà bệnh nhân yêu cầu tài xế ra xe. Tài xế Hưng bỏ chạy thì anh Cường giữ lại nhằm đưa về khu hành chính cổng số 1 để giải thích quy trình ra vào BV và gọi hỗ trợ thì liền bị ông Hưng cắn vào tay trái.

Cùng lúc đó, có 4 - 5 bảo vệ đứng xung quanh nhằm giải vây cho đồng nghiệp và có người đánh tài xế Hưng bị thương vùng mặt. Sau khi nhả anh Cường ra thì tài xế Hưng quay qua cắn vào tay trái bảo vệ tên Y Đêm MLô (23 tuổi).

Khi các bảo vệ khống chế dẫn ông Hưng về cổng số 1 thì con trai ông Hưng (Ông Tòng Thịnh, 21 tuổi) xông vào đánh các bảo vệ để giải vây cho ông Hưng. Bảo vệ Nguyễn Phú Lợi, Y Thương Mlô (đều 18 tuổi) chấn thương vùng mặt, mắt.

Trên đường truy đuổi các bảo vệ, 2 cha ông ông Hưng gặp vảo vệ Vũ Duy Cán (60 tuổi) đang trực thang máy và đánh ông này chấn thương đầu. Có tất cả 5 bảo vệ và cả ông Hưng phải nhập vào cấp cứu sau vụ ẩu đả.

“Sau vụ ẩu đả, có 2 cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tại BV đã bắt 2 cha con ông Hưng. Đồng thời, bệnh viện đã gọi Công an P.12, Q.10 đến đưa về công an làm việc”, ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng Phòng Hành chính - quản trị, Bệnh viện Nhân 115 nói. Hiện, theo thông tin chúng tôi được biết, con trai ông Hưng đang bị tạm giữ tại Công an Q.10.

Do ông Hưng bị nhiễm siêu vi B nên 2 bảo vệ bị cắn là Cường và Y Đêm Mlô phải đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám, điều trị phơi nhiễm viêm gan siêu vi B vào ngày 25.4. Bảo vệ Cường cho biết tối 24.4, sau khi bị ông Hưng cắn, anh bị lên cơn sốt.

Ảnh trích từ camera của bệnh viện Cuộc ẩu đả được camera bệnh viện ghi lại

Từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự



Theo lời ông Phú thì có một nhóm người có tài khoản Facebook chung mang tên “Người vận chuyển”. Ngày 26.2, nhóm người này đi 3 xe cấp cứu đến Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ để chở 1 bệnh nhân, làm chắn hết lối ra vào ngõ cấp cứu, gây ùn ứ 15 phút, các xe không ra vào được. Không chỉ vậy, những người đi trên xe này la hét, chống đối sự hướng dẫn của bảo vệ, thậm chí ẩu đả rồi quay clip tung lên mạng . Bệnh viện đã báo Công an Q.10 và công an TP điều tra.

Trước đó, tại đây đã từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự.

Ngày 1.4, nhóm này lái xe cấp cứu vào cổng số 1, sau đó 1 người giả danh người nhà bệnh nhân trình giấy ra viện, nhưng bảo vệ phát hiện giấy ra viện cũ rách nát. Sự việc gây ùn ứ xe ra vào cổng số 1. Bảo vệ gọi công an thì những người này bỏ đi.

Ngày 22.4, có 2 người lái xe cấp cứu vào bệnh viện nhưng không lý do. Khi bảo vệ mời ra, tài xế lùi xe thì đụng một xe con nên xảy ra gây gổ, gây ùn tắc khiến bệnh viện phải gọi CSGT Q.10 tới giải quyết.

2 ngày sau, tức 24.4, thì xảy ra vụ việc ông Hưng lái xe cấp cứu vào đón bệnh dừng đỗ xe sai vụ trí không tuân thủ hướng dẫn của bảo vệ.

Ông Phú cho biết thêm, mỗi ngày Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhập từ 300 - 400 ca cấp cứu, xe cấp cứu, xe chở bệnh ra vào liên tục. Do vậy, chỉ cần tài xế dừng đỗ sai vị trí 1 phút thì sẽ gây ùn tắc.

“Hiện nay có tình trạng xe cấp cứu dù và hoạt động có tính chất bảo kê , thường vào bệnh viện gây hấn, to tiếng, nhưng lại quay clip dàn dựng phát tán trên mạng để xuyên tạc, tìm sự ủng hộ của cộng đồng, chống đối bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 nói.