Tài xế xe Toyota Altis gây tai nạn khiến thai phụ tử vong là công an

Theo Công an thành phố Hải Phòng, vào lúc 21 giờ 50 ngày 9.11, tại quốc lộ 5, đoạn qua xã Nam Sơn (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ tai giữa xe máy mang biển số 15AA - 066.63, do chị Đặng Thị Hương (22 tuổi, ngụ tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; đang mang thai 34 tuần) điều khiển, chở theo con nhỏ 5 tuổi với một xe ô tô.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường . Chị Hương bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp (Hải Phòng).

Do nạn nhân đang mang thai 34 tuần, tiên lượng xấu nên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã phải phối hợp mổ để cứu thai nhi. Đêm 9.11, con trai chị Hương chào đời an toàn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 11.11, chị Hương đã tử vong.

Công an huyện An Dương xác định, ô tô gây tai nạn là xe 4 chỗ hiệu Toyta Altis màu đen và đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe này.

Đến ngày 14.11, ông Ngô Hải Tuấn (45 tuổi), cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tự thú và khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn.